Nella cornice della Festa Patronale, l’11 agosto 2021 alle ore 20.00 nella Chiesa San Rocco di Stornara si terrà l’incontro culturale: “Per una nuova stagione di legalità in Capitanata” con il Dott. Ludovico Vaccaro, Procuratore della Repubblica di Foggia e Mons. Luigi Renna, Vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano.

La festività dei Santi Patroni, la Madonna della Stella e San Rocco, a causa della pandemia non consente di essere celebrata come nel passato, tuttavia siamo chiamati a costruire la città di Dio. “Non possiamo ignorare che nelle città facilmente si incrementano il traffico di droga e di persone, l’abuso e lo sfruttamento di minori, l’abbandono di anziani e malati, varie forme di corruzione e di criminalità … quello che potrebbe essere un prezioso spazio di incontro e di solidarietà, spesso si trasforma nel luogo della fuga e della sfiducia reciproca” (Papa Francesco, Evengelii Gaudium n. 75).

Sulla scia della del Messaggio dei Vescovi di Capitanata sulla legalità:“Per amore del nostro popolo” (cf. Is 62,1) distribuito dal Mercoledì de Le Ceneri (2020) nelle parrocchie del foggiano in cui i vescovi alla «cultura della minaccia», che in Capitanata parla il codice della «paura» e della «risposta omertosa», provocando quella «desertificazione strisciante» all’origine della «fuga dei giovani», contrappongono il linguaggio di un impegno deciso e decisivo per «risvegliare le coscienze, educare al senso civico, formare persone che abbiano il coraggio di assumere la responsabilità di essere onesti cittadini», allo scopo di «promuovere la missione della politica e costruire modelli sani di imprenditorialità».

In una fase in cui il territorio locale patisce il malaffare e la delinquenza, nonché l’infiltrazione mafiosa in alcune delle Amministrazioni Comunali, determinandone lo scioglimento come è avvenuto a Monte Sant’Angelo, Mattinata, Cerignola, Manfredonia e per ultimo a Foggia. Nasce da tali riflessioni, l’invito a non lasciarsi «rubare la speranza»: solo insieme, favorendo «alleanze con tutti coloro che amano le buone pratiche e i comportamenti virtuosi», sarà possibile svestirsi dell’abito vecchio per indossare la veste nuova della «Chiesa in uscita» e di una «società che guarda al futuro», capace di costruire «una casa comune, solida e ricca di prospettive».

Comunicato stampa