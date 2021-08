3 ore fa

📢 𝗟𝗘 𝗩𝗢𝗦𝗧𝗥𝗘 𝗦𝗘𝗚𝗡𝗔𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 #OrtaNova Ci giunge in redazione una segnalazione di Gino Guglielmo, un genitore di Orta Nova che, attraverso la nostra testata, denuncia un presunto caso di discriminazione a scuola, ai danni del figlio di sua moglie, di origini bulgare. In particolar modo lo scrivente, a parer suo, sottolinea una disparità di trattamento che sarebbe sfociata nella bocciatura del piccolo Viktor durante l’ultimo anno scolastico. Infatti, durante tutta la fase della pandemia, i genitori hanno avuto modo di assistere alle lezioni in didattica a distanza e farsi un’idea del percorso scolastico del ragazzo. Da qui, dopo il consulto con lo studio legale dell’avvocato Luigi Sauro, la volontà di raccontare quanto accaduto. Segue il testo della segnalazione.