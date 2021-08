Dal 30 Agosto all’undici settembre, Orta Nova è protagonista della XIII edizione della Settimana della Cultura, organizzata dall’Associazione L’ORTESE-APS con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Orta Nova ed in collaborazione con le associazioni: AVIS – UNITRE dei 5 Reali Siti – MISERICORDIA – SOCIALSERVICE e ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI. Il tema portante di quest’edizione della Settimana della Cultura è il recupero delle origini.

In particolar modo il legame della popolazione ortese e di tutti i Cinque Reali Siti, con la popolazione campana come lo si evince nel programma del 30 agosto, presso il Palazzo Gesuitico alle ore 18.00, dove si terrà un meeting dal titolo “I proverbi della saggezza popolare, I 5 Reali Siti e la Baronia di Vico, alla ricerca delle radici, con l’autore del medesimo libro, il prof. Salvatore Salvatore. Oltre al questo incontro ci sarà anche l’inaugurazione dell’anno accademico 2021/22 dell’UNITRE dei Cinque Reali Siti.

Il 31 agosto si terranno invece due eventi. Il primo alle ore 18.00 intorno alle ricerche storiche, effettuate da Margherita Pasquariello, nel suo libro intitolato, “Il datum Orte e la fondazione di Manfredonia”. A questo evento ci sarà la moderatrice prof.ssa Daniela Iannuzzi – giornalista. Presenzierà l’associazione MISERCORDIA. A seguire ci sarà alle 20.00 presso Piazza Gesuitico, la presentazione del CD, intitolato “Le Ave Marie” dal suo autore, Francesco Potito Lacerenza. In conclusione ci sarà poi la consegna degli attestati a varie attività economiche e commerciali del luogo.

Il 01 Settembre, sempre presso il Palazzo Gesuitico, ci sarà la presentazione del libro “Il giardino del Glicine” di Franco Luce. L’opera sarà presentata dal prof. Alfonso Maria Palomba. Successivamente saranno rilasciati degli attestati in ricordo dei soci defunti dell’associazione GADIT.

Il giorno 02 settembre, si riscopriranno le radici dei Cinque Reali Siti mediante il convegno “Atti e documenti storici dei 5 Reali Siti” di Franco Luce. Assisterà l’evento il prof. Alfonso Maria Palomba. Alla fine della serata saranno consegnati degli attestati di merito alle associazioni distintesi nell’emergenza Covid-19, le quali durante l’emergenza pandemica si sono prodigate per non lasciare da soli i cittadini del loco. A prendere parte alla serata ci sarà l’l’associazione SOCIALSERVICE.

Non solo convegni ma anche premiazioni ci saranno durante questa rassegna. Il giorno 03 Settembre alle ore 20.00, presso il Palazzo Gesuitico, ci sarà la premiazione delle eccellenze locali. In Piazza Gesuitico invece il 4 settembre, alle 20.00, ci sarà la consegna del Premio “Il Seminatore” alla presenza di autorità civili, militari e religiose. La giornata si concluderà con l’esibizione degli Exito Group con la partecipazione straordinaria di Nino Zicolillo.

Il giorno 10 settembre sarà dedicato alla salute. Ci sarà il convegno “La mia salute non può aspettare” La medicina Territoriale nei 5 Reali Siti – Chi si cura del tumore oltre l’ospedale? nterverranno le Associazioni Prov.li Oncologiche e l’AVIS. L’undici settembre è la giornata conclusiva con la Santa Messa di Ringraziamento per la Settimana della Cultura e in suffragio dei soci defunti presso la Chiesa Madre. A seguire, alle 19,30 ci sarà la presentazione del libro “Esistenza Cosciente” di Don Donato Allegretti, parroco della Chiesa Madre. Per l’occasione interverrà il Vescovo Sua Eccellenza Don Luigi Renna.

Comunicato Stampa