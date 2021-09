Il Bartender di Stornara Lorenzo Incarnato ha vinto la competizione di settore del Trofeo Bat 2021 tenutasi a Bisceglie lo scorso 6 settembre. Da più di 10 anni nel mondo della ristorazione, Incarnato è cresciuto professionalmente nella sesta provincia pugliese, dopo aver maturato anche alcune esperienze all’estero. Attualmente è proprietario e bar manager di un locale a Stornara.

Il drink che ha vinto la competizione biscegliese è ispirato ai ricordi della sua infanzia. “Parla di me e della mia famiglia”- spiega Incarnato – “di quando passeggiavamo in un terreno salentino di nostra proprietà quasi 30 anni fa. In questo terreno c’erano alberi di fichi, limoni, arance e altri frutti. Poi nella mia mente ho unito il tutto con un amaro ed e così è nato il drink dal nome ‘Dolce Ricordo'”.

Il drink (composto da succo di limone, salsa di fichi, gin ai fichi e amaro) viene servito nei mug in ceramica che hanno più di 30 anni e sono salentini originali, con un side di fichi a km 0, formaggio artigianale fatto con latte di maggio, e salsa a fichi per accompagnare. “La tecnica che ho usato si chiama Shake and Strain” – spiega il bartender di Stornara. “Il drink ha una chicca nel garnish: i Limoni che ho spremuto per il succo li ho utilizzati creando un julep strainer di frutta così da bere il drink senza cannuccia come si usava una volta”. Tra i prossimi impegni di prestigio ci sarà il Roma bar show dove Incarnato porterà altre sue creazioni.