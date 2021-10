Le notizie di cronaca dell’ultima ora hanno acceso i riflettori sull’emergenza ordine pubblico a Stornara. Il sindaco della cittadina dei Reali Siti, Rocco Calamita, ha scritto al Prefetto di Foggia Carmine Esposito per richiedere un incontro formale, al fine di attuare tutte le contromisure possibili.

“Qualche giorno fa – spiega il primo cittadino stornarese – mi sono già attivato per chiedere un incontro in Prefettura sia come comune di Stornara che come Unione dei 5 Reali Siti sulla questione sicurezza. Pochi minuti fa ho ricevuto la telefonata personale di Sua Eccellenza il dott. Carmine Esposito Prefetto di Foggia il quale manifestando piena solidarietà e vicinanza al nostro territorio mi ha comunicato che tra il 20 e 21 ottobre sarà a Stornara insieme alle più importanti cariche delle Forze dell’Ordine come il Questore, la DIA, la Finanza e Carabinieri per aprire un tavolo sulla sicurezza e per trovare soluzioni concrete al problema. Parteciperanno tutti i 5 Sindaci dell’Unione. Tuteliamo la sicurezza dei nostri cittadini con i fatti, con la concretezza e con la presenza dello Stato” – conclude il sindaco.

“Alla luce dell’episodio increscioso accaduto qualche giorno fa a Stornara, e che ha visto protagonisti due ragazzi ortesi pestati brutalmente, volevo manifestare solidarietà alla famiglia anche qui pubblicamente. Dopo averlo fatto privatamente” – spiega il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa. “Arrivare a picchiare per futili motivi, essendo già armati, è da veri e propri criminali. Non ci possono essere giustificazioni, di alcun tipo, a questi gesti balordi”.