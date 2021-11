Una lunga scia di eventi criminosi sta riguardando la cittadina di Stornara negli ultimi giorni. L’ultimo avvenimento spiacevole ha interessato la sede del presidio ASL, dove ignoti si sono introdotti per rubare l’auto al medico in servizio. Soltanto alcuni giorni fa nel centro dei Reali Siti si è recato il prefetto per fare il punto sull’ordine pubblico, ma a quanto pare la criminalità ha alzato il tiro, colpendo anche dei luoghi che dovrebbero essere protetti e sicuri.

Il furto all’ Asl di Stornara è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì 2 novembre. Alcuni malfattori, approfittando del favore delle tenebre, hanno divelto il cancello della sede di Via Taranto e si sono introdotti all’interno. Dopodiché hanno messo in moto l’auto dell’ignaro dottore e sono spariti. Non è il primo episodio che riguarda da vicino gli operatori sanitari della provincia di Foggia.

Il dottor Francesco Lurdo, dopo aver subito il furto della sua vettura all’Asl di Stornara, ha denunciato l’accaduto e ha affidato alle colonne de l’Immediato il suo pensiero. “Spero che i signori che mi hanno rubato la macchina in guardia medica, creando anche danni alla Asl, siano soddisfatti del loro operato – commenta amaramente il medico -. Il danno riguarda soprattutto le difficoltà che successivamente ho avuto a lavoro – aggiunge Lurdo -. Rubare una macchina ad un medico che si mette al servizio di tutti è un gesto ignobile”.

I ladri, stando a quanto racconta il dottore, avrebbero indirettamente creato dei disagi anche alla vicina comunità di Stornarella, visto che alcuni pazienti la mattina seguente non hanno trovato il dottore, essendo quest’ultimo impossibilitato a recarsi sul posto di lavoro. Il polo Asl di Stornara, infatti, serve anche alcuni comuni limitrofi. “Sono rammaricato e deluso per quanta poca considerazione si ha del prossimo – conclude Lurdo -. Comunque nella vita quello che si fa ti torna indietro con gli interessi”.

