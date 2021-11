Il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa – tramite la pagina Facebook dell’Amministrazione Comunale – ha pubblicato delle foto che ritraggono alcuni sporcaccioni pizzicati dalle telecamere installate nelle vie cittadine. Le immagini ritraggono alcuni soggetti intenti a disfarsi in maniera impropria dei rifiuti, domestici ed ingombranti.

Dalla scorsa estate, infatti, ad Orta Nova è attiva la raccolta differenziata porta a porta, ma di riflesso non sono mai mancati i casi di abbandono illecito di rifiuti, soprattutto nelle zone periferiche della città. Ecco perché il primo cittadino ha voluto mostrare queste foto, annunciando delle sanzioni.

“Ecco gli incivili di Orta Nova” – scrive il sindaco su Facebook. “Tutti sono stati identificati e multati. Per questo ringraziamo il corpo di Polizia Locale per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo in queste settimane. Nei prossimi giorni continueremo a condividere altre foto, in quanto tutte le zone sensibili sono ormai sotto controllo”.