L’antico borgo di Roseto Valfortore torna vestirsi di magia con La Fabbrica degli Elfi. Il grande evento natalizio, catturerà l’attenzione di grandi e piccini, travolti dalla meraviglia dei boschetti incantati, gli elfi e le luci di Natale.

Dai laboratori di Dolci a quelli di Cioccolato in collaborazione con Associazione “I Diversabili”, agli spettacoli, l’immancabile processione dei “Fagghje”, antica tradizione del paese. Condotte a spalla obliquamente da giovani del paese, mentre prendono fuoco alle loro estremità, queste torce (fagghje) sono dei coni costituiti da un tronco d’acero lungo 2 metri, scorticato e tagliato in vari spicchi.

Si tratta di una vera e propria festa della luce in onore di Gesù Bambino, durante la quale i fedeli vengono illuminati da queste torce lungo il percorso che conduce alla Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, dove viene poi celebrata la Santa Messa. Per la gioia dei più piccoli arriveranno poi Babbo Natale e la Befana, personaggi simbolo delle festività natalizie.

𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶

𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟳 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Laboratorio del Dolce – Dolci tipici natalizi

Ogni sabato su zoom in compagnia di Maria Pia Goduto

𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗡𝗟𝗬

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟱 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

“Camminata Ecologica” Passeggiata della Solidarietà

a cura dell’ Avis Roseto Valfortore

𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱ı̀ 𝟳 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

INAUGURAZIONE La Fabbrica degli Elfi

ore 19.00 – Accensione Luminarie

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱ı̀ 𝟴 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Sapori di Roseto – Tartufo, Formaggi e….

a cura di ARIA – Cooperativa di Comunità Roseto Valfortore

ore 19.00 – Largo Mercato

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱ı̀ 𝟭𝟱 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Concerto di Musica Sacra e….

Enzo Antonio D’avanzo (tromba)

Quintessence Ensemble, giovani rosetani residenti in Canada

ore 18.30 – Chiesa Madre

𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱ı̀ 𝟭𝟳 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Crea il tuo Elfo

Laboratorio a cura di Studio Fotografico Capobianco

ore 16.30 – Negozio di Comunità ARIA di Buono

𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟴 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Polentata al Villaggio

a cura di ARIA – Cooperativa di Comunità Roseto Valfortore

ore 19.00 – Villaggio Primavera

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟵 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Cioccolateria Sociale

Laboratorio del Cioccolato

a cura di Ass. I Diversabili

ore 10.00 – Piazza Bartolomeo

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱ı̀ 𝟮𝟮 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Arrivo di BABBO NATALE

con le dolci melodie degli zampognari

ore 18.30 – Piazza Bartolomeo

𝗚𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱ı̀ 𝟮𝟯 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Premio Lupo

Spettacolo per bambini

MUSICA, MAESTRO!

Piccola compagnia impertinente

ore 17.30 – Ludoteca

𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱ı̀ 𝟮𝟰 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Tradizionale Processione

“FAGGHJE”

ore 22.00 – Piazza Bartolomeo

𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟱 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Concerto GOSPEL

Italian Singer

ore 18.30 – Chiesa Madre

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟲 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Cinema & Pop Corn

Proiezione Film per Bambini

ore 17.00 – Villaggio Primavera

𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱ı̀ 𝟰 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼

Cantastorie

Il Paese delle Fiabe

ore 18.00 – Ludoteca

𝗚𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱ı̀ 𝟲 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼

La Magia del Natale

Arriva della Befana

ore 16.30 – Ludoteca con Spettacolo di Magia

ore 18.00 – Santa Messa e Premiazione Presepe più Bello

Concerto dell’Epifania Corale di Castelnuovo della Daunia (FG)

ore 19.00 – Chiesa Madre

Comunicato Stampa