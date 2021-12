Potito Ruggiero continua ad eccellere nella sua battaglia ambientalista. Il piccolo “Greta Thunberg” di Stornarella, dopo aver manifestato in solitaria in favore dell’ambiente nel 2019 nella piazza della sua città, ha ottenuto un altro importante riconoscimento. Il 13enne di Stornarella entra a far parte dei 27 “Uomini Illuminati dell’anno”, dove figurano anche il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il sindaco di Pollica Stefano Pisani e altre personalità di spicco.

Nella classifica redatta dagli Stati Generali delle Donne, diretti da Isa Maggi, c’è anche il giovane della provincia di Foggia, che negli ultimi tre anni a continuato la sua personale missione, nel segno di quella “Generazione Greta” che continua a far parlare di sé. Di recente Potito Ruggiero è arrivato anche in libreria con il suo testo scritto a quattro mani con il divulgatore scientifico Federico Taddia. Il titolo del libro è “Vi tengo d’occhio”, la traduzione di quanto Ruggiero aveva scritto in inglese su un cartone, in quella mattinata del 27 settembre del 2019, quando per ben tre ore rimase seduto a terra in una via centrale del suo paese, per sensibilizzare tutti sui cambiamenti climatici.

Nel suo piccolo Potito Ruggiero continua ad impegnarsi per salvare il Pianeta e per spiegare ai grandi che un mondo diverso è possibile. Potito organizza delle biciclettate ecologiche, dove tra una pedalata e l’altra si ferma a raccogliere rifiuti che sono da anni lungo le piste ciclabili del suo paese. Ha organizzato dei cineforum “green” in cui i partecipanti accedevano soltanto smaltendo dei rifiuti nel modo corretto. Queste sono le trovate di un giovane ragazzo che è già tra gli Uomini Illuminati più importanti d’Italia e che è destinato ancora a far parlare di sé.