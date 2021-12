Il Policlinico Riuniti di Foggia ha diffuso il bollettino relativo al numero di pazienti ricoverati per Covid presso il nosocomio foggiano. Allo stato attuale sarebbero 39 i ricoveri complessivi, con 6 persone in terapia intensiva. Praticamente gli stessi numeri rispetto a quelli rilevati la scorsa settimana. Dall’ospedale – attraverso una nota – fanno sapere che la totalità dei pazienti in terapia intensiva sarebbero persone non vaccinate.

“Relativamente al Report si specifica che alla data del 3 dicembre 2021 presso il Policlinico Riuniti di Foggia risultano ricoverati 39 pazienti Covid. Questo dato in valore assoluto è in diminuzione da quando la campagna vaccinale ha raggiunto una larga fetta della popolazione” – si legge nel bollettino settimanale.

“Inoltre, c’è da considerare che ad oggi dei 6 pazienti ricoverati in Rianimazione, 5 non sono vaccinati, 1 non ha completato il ciclo vaccinale (una sola dose) e 1 risulta vaccinato con doppia dose con necessità di ricovero in reparto intensivo per comorbilità pregresse. Pertanto, considerando il motivo di ricovero di quest’ultimo, non ascrivibile a sintomatologia da Covid, si evince che il 100% dei ricoverati in Terapia Intensiva con sintomi riferibili al Covid risulta non vaccinato”.