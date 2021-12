Una comunità in festa per Nonna Elena. La donna più anziana di Carapelle ha raggiungo il traguardo dei 100 anni e il Comune dei Reali Siti l’ha festeggiata con una piccola festicciola tenutasi nell’antica abitazione signorile di Via Daunia. Un vero e proprio scrigno di ricordi si è aperto alla vista degli avventori. Tra amici e parenti vi erano anche il sindaco Umberto Di Michele e il presidente del Consiglio Comunale Onofrio Parrella, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

“Oggi la nostra concittadina Elena Ciccone ha compiuto 100 anni” – afferma il sindaco. Le abbiamo portato gli auguri dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza di Carapelle. La Signora Elena, vedova di Masucci Alfredo, è stata una donna di elevata cultura, onesta, riservata e dedita alla famiglia. Con i suoi 100 anni rappresenta la memoria storica di eventi straordinari e di profondi cambiamenti sociali avvenuti nel mondo e nella nostra comunità”.

Donna Elena è stata prima cittadina per un giorno, in quanto in occasione della ricorrenza del suo compleanno ha indossato anche la fascia tricolore del sindaco. L’amministrazione comunale le ha anche consegnato una targa con su scritto: “Alla signora Elena Anna Ciccone in Masucci – nata a Foggia il 5 dicembre 1921 – vivo compiacimento e fervidi auguri per il raggiungimento del mirabile traguardo. Cento anni di vita”.