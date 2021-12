10 ore fa

😋 𝗗𝗘𝗚𝗨𝗦𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗔 𝗡𝗢𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗘𝗥𝗘Il Natale si avvicina e il Panificio Caricone di #OrtaNova ha organizzato un evento per presentare le novità culinarie in vista delle importanti festività che ci attendono. Infatti, martedì 7 dicembre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:30 alle 20:30, presso la sede di Via Mazzini/Corso Aldo Moro sarà possibile degustare tutti i panettoni in anteprima! Quest'anno, oltre ai gusti classici degli scorsi anni, saranno presenti due novità: il panettone al cocco e il panettone al caffè, premiato a livello nazionale nella categoria "caffè" al concorso "Tenzone del Panettone 2021" tenutosi a Parma il 13 e 14 novembre 2021. La degustazione sarà anche un'occasione per scoprire il nuovo packaging natalizio dedicato ai luoghi di Orta Nova e tutte le altre ricette di Natale. Durante l'evento sarà possibile acquistare il panettone e pre-ordinarlo ad un prezzo scontato. *𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼