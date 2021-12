L’Area Interna Monti Dauni da oggi ha una nuova governance. A Bovino, nel corso dell’assemblea dei 29 sindaci, è stato eletto all’unanimità e per acclamazione, il nuovo coordinatore di SNAI Monti Dauni. Si tratta di Raimondo Giallella, sindaco di Pietramontecorvino, il quale prende il posto di Michele Dedda, assessore al Comune di Bovino, che tuttavia ricoprirà la carica di vice coordinatore.

Dopo cinque anni Bovino lascia a Pietramontecorvino il ruolo di comune capofila per la Strategia Nazionale Aree Interne Monti Dauni. Un passaggio di consegne avvenuto in tutta tranquillità, senza polemiche e beghe politiche. I sindaci hanno ancora una volta confermato che sui Monti Dauni si può fare sistema, dimostrando maturità politica e passione per il territorio. L’abbraccio con lacrime di Dedda a Giallella è stato un gesto importante, un segnale forte anche al resto della provincia.

“I Monti Dauni – ha affermato il sindaco di Pietramontecorvino – oggi hanno scritto un’altra pagina indimenticabile, confermando ancora una volta che la nostra è un’area unita e pronta ad affrontare tante altre sfide che ci devono vedere protagonisti in positivo. Solo con la coesione che da anni ci contraddistingue, possiamo pensare al rilancio dell’area interna. I cittadini che vivono questa montagna continueranno ad avere le risposte che meritano. Qui abbiamo un’idea progettuale ampia che abbraccia le varie tematiche, dai servizi sanitari che vanno migliorati, alla viabilità interna con particolare attenzione ai collegamenti con i grossi centri della Capitanata e poi avviare la transizione digitale per connettere i Monti Dauni con il mondo. Infine riflettori puntati sul Piano di Ripresa e Resilienza e sulle politiche europee e nazionali per i territori montani. Solo dando concretezza a queste prospettive si potrà dare senso alla lotta contro lo spopolamento dei nostri borghi. Le intenzioni del Governo centrale di ridare slancio e vigore alla SNAI, debbono concretizzarsi con interventi fattivi”.

Commosso e ben lieto di passare il testimone a Giallella, e soprattutto di continuare a collaborare, Michele Dedda traccia il bilancio del suo mandato e fa gli auguri alla nuova governance. “Un territorio da sempre coeso, che ha voglia di riscatto e ripartenza. Il nuovo coordinatore avrà tanto da lavorare e noi tutti gli daremo tutto il sostegno che merita, con l’augurio di poter disporre delle stesse risorse della passata programmazione”.

