Con l’inizio del nuovo anno tornano le escursioni naturalistiche che mirano a valorizzare il turismo lento, ad esplorare il patrimonio ambientale più da vicino, a vivere una mattinata a stretto contatto con la natura. Il percorso “Cascata del Macinando” è il nuovo appuntamento promosso dalla cooperativa sociale Ortovolante, che coniuga i temi dell’agricoltura sociale e dell’ambiente con quelli dell’inclusione socio-lavorativa di persone con disagi diversi, insieme al Comune di Orsara di Puglia.

L’iniziativa si svolgerà mercoledì 5 gennaio 2022 con partenza alle ore 9.00 dalla chiesa della Madonna della Neve ad Orsara di Puglia e rientro per le 12.30 circa. Si tratta di un percorso ad anello, con difficoltà TE (Turistico/Escursionista), che presenta qualche ripida salita (non adatto ai camminatori non abituali), e che prevede un percorso di circa 3 km tra andata e ritorno. Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking e giacca a vento.

La camminata “Cascata del Macinando” si svolgerà in compagnia di Francesco De Pasquale, guida ambientale naturalistica, che accompagnerà i visitatori lungo il sentiero, facendo vivere un turismo esperienziale ed il contatto con la terra, le piante, gli alberi, la fauna. Il gruppo camminerà in località Cervellino e Macinando, così chiamata per la presenza di un vecchio mulino in cui si macinava il grano. Il percorso prevede poi l’ingresso nel bosco e la discesa nel canale in cui si trova la cascata. Per avere informazioni sui costi e prenotare è possibile chiamare al 320.8676367.

Comunicato Stampa