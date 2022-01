ORSARA DI PUGLIA (Fg) – “A scopo precauzionale, considerata la continua evoluzione dei contagi in tutta Italia, il Comune di Orsara di Puglia ha deciso di sospendere tutti gli eventi in programma e di chiudere, fino a data da destinarsi, anche la pista di pattinaggio su ghiaccio e la Casa della Befana”.

E’ il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce, a integrare una prima nota attraverso la quale erano già stati annullati i laboratori dedicati a bambini e adulti che avrebbero dovuto tenersi nel Centro Anziani. Oltre ai laboratori, adesso il Comune di Orsara di Puglia comunica anche la sospensione di ogni altro evento tra quelli previsti fino al 9 febbraio 2022.

Non si svolgeranno, dunque, nemmeno i laboratori previsti il 4 e il 7 gennaio con le “Letture piccine” e quelli in programma il 5 e 6 gennaio per la realizzazione delle calze. Annullato anche lo spettacolo di bolle di sapone dell’8 gennaio, chiuse la pista su ghiaccio e la Casa della Befana.

