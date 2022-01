Il Palazzo Gesuitico di Orta Nova ancora una volta in preda agli atti di vandalismo. Sono comparsi nelle ultime ore dei disegni riprovevoli fatti con la bomboletta spray sulla facciata della più importante testimonianza storica del Comune dei Cinque Reali Siti. Le scritte hanno imbrattato anche la targa d’ingresso dell’ambasciata del gusto.

La zona è fornita di telecamere di videosorveglianza tramite le quali potrebbero essere raccolte delle informazioni utili per risalire ai vandali del Palazzo Ex Gesuitico. Nel frattempo dovrebbero partire a breve dei lavori di riqualificazione delle mura. Sui social il coro unanime di condanna per quanto accaduto.

“È stato già predisposto il ripristino della pittura per oggi” – commenta l’assessore alla cultura, Dora Pelullo. “Il problema è radicato e culturale e deve essere affrontato su più fronti. Non solo dalle istituzioni! Tra l’altro, in quell’area si era già intervenuti qualche settimana fa, ma i piccoli/grandi incivili di questa città non hanno perso tempo”.