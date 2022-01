Il sindaco di Stornara Rocco Calamita ha deciso di ritirare la precedente ordinanza con la quale aveva disposto il ricorso alla didattica a distanza per le scuole sul territorio comunale. Stando a quanto deciso dal primo cittadino, nel centro dei Reali Siti si tornerà in classe da lunedì 17 gennaio, in linea a quanto sta accadendo in tutti gli altri comuni.

“Considerato l’incremento dei soggetti vaccinati nella fascia di età 5-11 anni, elemento peculiare necessario a contenere l’impatto dell’epidemia da covid e varianti emergenti si è deciso di riprendere le attività didattiche in presenza da lunedì 17 gennaio” – afferma sui social Rocco Calamita. “Inoltre, per consentire il ritorno in classe in sicurezza, l’Amministrazione Comunale ha deciso di fare uno screening straordinario gratuito a tutti gli studenti, insegnanti e personale ATA delle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado del Comune di Stornara nella giornata di sabato 15 gennaio 2022”.

Per informazioni riguardo alle modalità di svolgimento dello screening bisognerà rivolgersi alla vicaria Giovine Concetta per la scuola pubblica, alla professoressa Lamura Anna Maria, alla professoressa Bellino Luisa e all’insegnante Signoriello Concetta per le scuole paritarie. I tamponi saranno effettuati presso il laboratorio di analisi Biomed di Mario Russo e presso la postazione mobile organizzata da Rocco Panella nella zona antistante il comune. Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 saranno effettuati per le scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie. Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 saranno effettuati per la scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.