Dopo un lungo periodo di chiusura riapre la “Biblioteca Comunale Vittorio Feola” di Orta Nova. Ad annunciarlo è stata l’amministrazione comunale che, negli scorsi mesi, ha deciso di affidare la vigilanza dei locali di Palazzo Ex Gesuitico ai percettori del Reddito di Cittadinanza, inseriti in uno specifico progetto di collaborazione.

A spiegare le modalità di riapertura dell’unico luogo aperto agli studenti, nel Comune dei Reali Siti, è l’assessore alla cultura Dora Pelullo. “Con il dilagare dell’emergenza sanitaria e il pensionamento di vari dipendenti comunali, siamo stati in grande difficoltà per garantire tutti i servizi ai cittadini” – spiega a Il Megafono. “Abbiamo pensato, perciò, grazie all’ausilio e alla professionalità delle nostre assistenti sociali, di progettare un Puc (Progetto Utile alla Collettività) denominato Apri e chiudi biblioteca con cui, impiegando tre percettrici del Reddito di Cittadinanza, poter garantire l’apertura di 24 ore settimanali della nostra biblioteca”.

“Siamo felici – aggiunge – di poter restituire ai nostri studenti un luogo di studio e di (in)formazione, senza dimenticare di garantire la loro sicurezza in termini di salute. Per accedere è, infatti, necessario indossare la mascherina e attenersi al distanziamento nelle postazioni di studio e di consultazione dei libri, che verranno sanificate al termine di ogni giornata. Quanto al prestito dei libri e/o altri servizi, il riferimento è sempre la dipendente Michelina Ciletti, con la quale fissare un appuntamento per la specifica esigenza. Il recapito dell’ufficio della Biblioteca è il numero: 0885/780970, reperibile negli orari di apertura”.