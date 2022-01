Leo Ortolani è un geologo di Parma che a un certo punto della sua vita ha cominciato a disegnare fumetti riscuotendo un successo davvero importante. Negli ultimi anni ha contribuito alla divulgazione scientifica grazie a una serie di strisce create in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. “Blu tramonto”, pubblicato nel 2021, è l’ultimo lavoro in ordine di tempo. Il protagonista è un esploratore solitario che, nonostante la missione di cui faceva parte abbia deciso di abbandonare Marte, decide imperterrito di rimanere. Tra allucinazioni e solitudine, quando sta per perdere la speranza, incontra una forma di vita che gli dona fiducia, amore. Tra una gag e l’altra, Ortolani dimostra di essere davvero bravo a spiegare concetti scientifici in maniera comprensibile a tutti. Propone inoltre al lettore uno spaccato di Marte che, integrato con le schede scientifiche a fine volume, accompagna la scoperta del Pianeta Rosso. Forse non è il migliore Ortolani, ma si legge con piacere. Ridendo s’impara!

Se fosse cibo:

Per il protagonista, amore fa rima con lasagna… cosa volere di più?

Racchiuso in una frase:

– Qual è il tuo nome?

– Cos’è “Nome”?

– È quando qualcuno ti chiama!

– Qui nessuno mi chiama. Non ho bisogno di nome.

– Ma adesso ci sono io!

– Allora dammi tu un nome! Qual è la cosa più bella che avete sul vostro pianeta?

– Bé, sicuramente le lasagn… L’AMORE”. L’amore per le lasagn… “L’AMORE”. L’amore! Dai, l’amore!

– Allora noi sarò amore, per te che mi chiami. (pp. 107-109)

Edizione utilizzata:

Leo ORTOLANI, Blu tramonto, Feltrinelli comics – ASI, Milano 2021.

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile, in formato cartaceo e digitale, nelle maggiori librerie online (ibs.it, unilibro.it, mondadoristore.it)