Durante il periodo della pandemia abbiamo capito quanto sia importante prendersi cura del proprio benessere. Oltre all’aspetto della salute fisica risulta fondamentale anche il benessere psicofisico, sul quale sono innegabili le ricadute che ha avuto la lunga stagione del Covid. Da questa imprescindibile necessità nasce ad Orta Nova l’associazione Educazione Benessere, promossa da Lucia Trecca, insieme ad altri soci.

Una ventennale esperienza come massaggiatrice olistica hanno portato la fondatrice a diventare, di recente, parte integrante della World Massage Federation e adesso queste competenze saranno messe a disposizione di quanti vorranno formarsi per intraprendere lo stesso percorso o di quanti vogliano diventare fruitori di questi massaggi. Il massaggio olistico è un particolare tipo di massaggio effettuato allo scopo di raggiungere il benessere dell’individuo nel suo complesso. Si differenzia dal massaggio terapeutico che viene eseguito solo da personale medico/sanitario, ma può essere comunque un buon rimedio per superare lo stress, le contratture e per imparare a respirare. Ma sono tante le discipline sulle quali ci saranno spazi e momenti di approfondimento.

“Durante la mia esperienza mi sono accorta che gran parte delle persone non è capace di respirare correttamente” – spiega a Il Megafono, Lucia Trecca. “Da qui l’idea di far nascere un contenitore che possa venire incontro alle esigenze delle persone, in un periodo che ci ha provati oltre ogni aspettativa. Stiamo già pensando di adibire una nuove sede per lezioni e laboratori, abbiamo in mette di relazionarci a tante realtà di aggregazione che caratterizzano la nostra città, per creare una vera e propria rete del benessere”.

Tra le prime iniziative della neo costituita associazione “Educazione Benessere” vi è il Corso di Massaggio Svedese che si terrà presso la Fitness Gym di Orta Nova dal 12 al 13 di febbraio. Così chiamato per via delle sue origini, il massaggio svedese si pone l’obiettivo di far raggiungere all’individuo uno stato di benessere sia fisico che psichico. Sono previsti l’uso di oli da massaggio e l’esecuzione di diverse manipolazioni praticate con differenti intensità che, generalmente, coinvolgono tutto il corpo. Questa è soltanto l’evento di esordio di una nuova realtà associativa che rappresenta un vero unicum sul territorio.

SEGUE L’INTERVISTA VIDEO

CONTENUTO PUBBLI-REDAZIONALE