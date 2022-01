Sono partiti a Carapelle i controlli da parte degli ispettori ambientali dei microchip presenti nei cani. A darne notizia è l’amministrazione comunale del centro dei Reali Siti che ha mostrato le immagini dei volontari in azione. “Molti – fanno sapere dal Comune di Carapelle” – gli animali in regola con le prescrizioni.

“Anche chi era in possesso di cani sprovvisti di microchip (che, ricordiamo, è obbligatorio) ha collaborato con gli ispettori ambientali ed è stato invitato a mettersi immediatamente in regola” – si legge nella nota. “È stato verificato anche che i proprietari dei cani fossero in possesso dell’attrezzatura per raccogliere le deiezioni dei propri animali. Un servizio importante per un paese che pian piano sta dando ampia dimostrazione di civiltà”.