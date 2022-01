L’amministrazione comunale di Ordona ha deciso di prorogare il termine di scadenza della TARI 2022 e introdurre degli sgravi per i contribuenti, in base alle soglie ISEE. Lo ha reso noto la sindaca Adalgisa La Torre, comunicando ai cittadini ordonesi le modalità per prendere parte a questo programma di benefici.

“Questa Amministrazione – spiega la sindaca – al fine di andare incontro il più possibile alle esigenze dei cittadini, ha deciso non solo di prorogare il termine per la presentazione delle domande per il rimborso TARI, ma anche di prevedere una percentuale maggiore di rimborso e un ISEE fino a €27.000 per l’ottenimento dei benefici”.

In particolare è previsto un rimborso del 60% dell’importo pagato, con ISEE fino a €8.265,00 e un rimborso del 40% dell’importo pagato, con ISEE fino a €27.000,00. La scadenza per la domanda è stata prorogata al 28 febbraio 2022

I contributi saranno corrisposti fino alla concorrenza della somma destinata pari ad € 40.000,00. La domanda per il rimborso può essere presentata a mezzo pec a comune@pec.comune.ordona.fg.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ordona, negli orari di apertura al pubblico.