La Strada Provinciale 115 che collega Foggia a Troia sarà messa in sicurezza. A darne notizia è il sindaco della cittadina dei Monti Dauni, Leonardo Cavalieri, in seguito all’ottenimento di nuovi finanziamenti. Tale intervento fa seguito alle numerose proteste e segnalazioni relative a questo pericoloso tratto della viabilità extraurbana.

Tanti gli incidenti che si sono verificati negli ultimi mesi, nonostante la strada fosse da poco stata riqualificata. Da qui la richiesta del primo cittadino di inserire ancora una volta questo tratto di strada nella pianificazione di nuovi interventi di messa in sicurezza. “Nell’ambito di una nuova pianificazione coordinata da Aree Interne – fa sapere il primo cittadino – ho chiesto ed ottenuto ancora un finanziamento per l’arteria stradale che, pur essendo stata oggetto di lavori importanti, presenta criticità per la sicurezza”.

Sulla strada provinciale 115 saranno dunque eseguiti dei lavori per 1,5 milioni di euro. A tal proposito il sindaco Cavalieri ha voluto ringraziare il coordinamento delle aree interne dei Monti Dauni per la sensibilità dimostrata verso tale problematica. “La Provincia – conclude il sindaco – a seguito di nostre segnalazioni e contestazioni, non ha potuto far altro che prendere atto della pericolosità dell’arteria, quotidianamente percorsa da decine di auto, bus e mezzi pesanti, e teatro di numerosi incidenti anche mortali”.