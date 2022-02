Sono iniziati i lavori di riqualificazione della SP88 che unisce Stornara e Stornarella. Si tratta di una “bretella” fondamentale per il territorio dei Cinque Reali Siti, sia per la viabilità veicolare che per i pedoni che su questo tratto svolgono attività motorie, percorrendo l’annessa pista ciclabile/pedonabile. Ad annunciare l’intervento il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta.

“Anche questo impegno, assunto con gli Amministratori e soprattutto con i cittadini di Stornara e Stornarella, nei prossimi giorni sarà portato a compimento” – scrive il presidente Gatta. “Sono iniziati i lavori sulla SP 88 Stornara-Stornarella, una sorta di cordone ombelicale che collega queste due straordinarie ed operose cittadine dei Cinque reali siti”.

Gli uffici provinciali, per questa strada, hanno previsto le seguenti lavorazioni: la realizzazione di opere per allontanamento delle acque dalla piattaforma stradale; l’eliminazione della rotatoria in prossimità del Comune di Stornara; la fresatura delle parti di piano viabile ammalorate e la stesura di tappeto per tutto il tratto stradale che collega i due centri. Il presidente Gatta, giunto in visita presso alcune aziende dei 5 Reali Siti, ha promesso ulteriori interventi, in modo particolare per ciò che concerne la SP110.