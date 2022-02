Dopo l’invito a scegliere di risiedere a Roseto Valfortore, iniziativa intrapresa dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale, volta a contrastare lo spopolamento e rilanciare il territorio attraverso l’apertura del bando per la ripopolazione delle aree interne, la prima famiglia di sei persone, di cui quattro bambini, che accede al bando e verrà a stabilirsi e a risiedere in modo permanente in uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Si tratta della famiglia Rinaldi.

“Dal Sindaco, all’ amministrazione e da tutta la Comunità Rosetana” – si legge in una nota – “giungono i migliori auguri alla famiglia Rinaldi, auspicando che dalla Comunità potranno ricevere la migliore delle accoglienze e di far crescere con serenità i quattro bambini che saranno parte integrante della stessa comunità”. Soddisfatti anche i nuovi cittadini di Roseto.

La signora Barbara dichiara: “Fin dal primo momento quando mi sono interfacciata e confrontata con il Sindaco Parisi, ho avvertito un gran senso di familiarità e di ospitalità, cosa che in altri Paesi più o meno grandi non si trova. Arrivata a Roseto mi sono vista da subito accolta come una di famiglia e sono sicura di poter ricambiare l’affetto verso chi ci ha accolto a braccia aperte. Mi occupo di digital marketing, di web designer e della rete commerciale di un’azienda energetica di Pescara; lavoro da casa in modo da poter conciliare anche la gestione della famiglia. Il mio compagno si occupa di associazionismo ed essendo Presidente di un’associazione denominata ‘Ambiente e Salute’, promuove i prodotti autoctoni del territorio e percorsi enogastronomici”.

Il sindaco di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi, conclude: “L’amministrazione ringrazia Barbara per aver scelto Roseto Valfortore e di apportarle tutto il supporto di inclusione, affinché insieme ai suoi bambini diventino parte vitale della Comunità”.