La villa comunale di Stornarella tornerà ad essere un luogo di socialità. L’impegno preso dall’APS Le Rane, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha portato alla vincita di un bando promosso da ARTI Puglia. Nell’ambito dei “Luoghi Comuni” regionali, infatti, ci sarà anche il polmone verde della cittadina dei Reali Siti, dove si susseguiranno laboratori teatrali, attività di intrattenimento e iniziative di inclusione. Attraverso questo progetto – dal titolo “START Bottega Giovane” – l’APS avrà in gestione per 24 mesi la struttura e avrà la possibilità di offrire alla collettività intera tante occasioni di incontro e condivisione.

“Abbiamo vinto questo bando nel marzo 2021 – spiega a Il Megafono la portavoce dell’Aps, Nunzia Lucente – “purtroppo a causa del Covid non siamo riusciti a partire con le attività, ma adesso siamo prossimi all’inaugurazione dell’area. Il progetto prevede la riqualificazione della villa comunale, sia dal punto di vista della manutenzione della struttura che per quanto riguarda le attività da promuovere all’interno”.

Gli operai sono già a lavoro per riqualificare un edificio presente nella villa e trasformarlo in un luogo di incontro. Qui i ragazzi potranno svolgere orientamento in entrata e in uscita per quanto riguarda i diversi livelli scolastici; potranno svolgere attività di doposcuola e organizzare tante iniziative ludico-ricreative. La volontà è quella di adibire anche un percorso fitness che possa conciliare le esigenze di giovani e meno giovani. L’anfiteatro tornerà ad essere un palcoscenico a cielo aperto per gli spettacoli teatrali, mentre le giostrine inclusive torneranno ad essere al centro di attività distensive per disabili.

“La nostra idea è quella di ampliare il nostro settore di riferimento” – aggiunge Nunzia Lucente.” Chi ci conosce sa che lavoriamo prettamente con i bambini, ma la villa deve essere vissuta da tutti. Speriamo che il nostro operato sia apprezzato a tal punto da consentirci di mantenere la gestione anche dopo la scadenza del bando. La nostra associazione è attiva da quasi un decennio sul territorio e siamo felicissimi che la comunità abbia sempre risposto positivamente alle nostre proposte. Con questo progetto restiamo sempre in movimento per la nostra comunità”.