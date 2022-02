È notizia di qualche giorno fa che durante una seduta della Giunta Comunale si è verificato al Comune di Orta Nova un episodio alquanto deplorevole, tanto da far lungamente riflettere sulle modalità di gestione “allegra” della cosa pubblica da parte dell’amministrazione targata Mimmo Lasorsa. Come riportato nel verbale di Giunta Comunale n. 26 del 9 febbraio 2022, la Giunta Comunale ha deliberato la costituzione in giudizio presso il TAR Puglia per il recupero delle somme derivanti dall’eolico che la ditta EUROWIND sembra non avere parzialmente versato.

È bizzarro apprendere che a seguito della proposta dell’assessore al contenzioso di affidare l’incarico ad un legale a “costo zero”, la Giunta Comunale quasi all’unanimità (ad eccezione dell’assessore al Contenzioso Carmine De Girolamo, che ha palesemente votato contro) ha deliberato di affidare l’incarico legale ad un professionista che percepirà, invece, circa 7.000,00 euro! Ancora più scioccante è l’esito dello scontro in Giunta, culminato con la revoca della delega al contenzioso allo stesso Di Girolamo, come a volerlo punire per le proposte economicamente più vantaggiose per l’Ente e per la sua formale posizione contro l’intera Giunta Comunale.

Da qui scaturisce una riflessione che dovrebbe mettere in risalto la totale assenza di democrazia e libertà negli organi istituzionali locali ortesi per cui i cittadini si sarebbero aspettati più informazione ed un sussulto di dignità da parte degli amministratori ingiustamente maltrattati. Come mai le opposizione tacciono ormai da tempo senza informare i cittadini ed il Prefetto di queste gravi situazioni antidemocratiche? Come mai i mezzi di informazione locale sono totalmente disinteressati alle questioni nevralgiche della gestione della cosa pubblica?”.

Comunicato Stampa

Rivoluzione Orta Nova