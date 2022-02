Il Liceo Scientifico Federico II di Stornarella potrebbe chiudere. Per scongiurare questa eventualitΓ il coordinatore cittadino di Forza Italia, Valerio De Angelis e Francesco Battaglino, responsabile regionale di partito, hanno intrapreso una battaglia politica, sollecitando anche il vice presidente del Consiglio Regionale, Giandiego Gatta. Quest’ultimo ha scritto una missiva rivolta al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e all’assessore all’istruzione, Sebastiano Leo.

Con la missiva si richiede ai destinatari se “siano a conoscenza del rischio di chiusura dell’istituto di cui all’oggetto e se ritengano di intervenire per scongiurare il depauperamento dell’offerta formativa nel territorio dei Cinque Reali Siti della Capitanata” – si legge nella nota. “Se condividano la possibile soluzione di un unico polo liceale, preservando l’esistenza e la funzionalitΓ del Liceo Scientifico di Stornarella; se non ritengano utile avviare fin da subito le dovute interlocuzioni istituzionali per verificare la fattibilitΓ della soluzione prospettata o costruirne altre idonee a confermare

l’esistenza e la operativitΓ dell’istituto”.

L’idea degli scriventi sarebbe quella di preservare il Liceo fondato nel 1991 e afferente al Liceo Classico β€œN. Zingarelli” di Cerignola. In alternativa si potrebbe costituire un nuovo polo liceale dei Cinque Reali Siti insieme a quelli giΓ esistenti sul territorio. Negli anni passati anche la locale amministrazione comunale si Γ¨ battuta per potenziare i collegamenti del trasporto pubblico, al fine di rendere piΓΉ appetibile l’istituto stornarellese. Ma il calo demografico e la crescita degli istituti tecnici stanno portando il liceo stornarellese ad avere sempre meno iscrizioni.