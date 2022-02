Le amministrazioni dell’Unione dei Cinque Reali Siti hanno deciso di aiutare fattivamente il popolo ucraino e di aderire all’iniziativa proposta dalla Dirigente della Polizia di Stato di Cerignola Dott.ssa Loreta Colasuonno per la raccolta dei beni di prima necessità destinati al popolo dell’Ucraina.

I beni di prima necessità richiesti sono soprattutto antibiotici, disinfettanti, igienizzanti, prodotti igienico sanitari, garze sterili, medicazioni, antidolorifici/antinfiammatori, coperte e indumenti. L’invito è rivolto a cittadini, aziende, imprese, associazioni, cooperative e attività commerciali. Il materiale potrà essere consegnato nelle sedi dei Comuni di Carapelle, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella, che a loro volta lo inoltreranno ai raccoglitori.

“Siamo consapevoli che le nostre comunità sono animate da un grande spirito di solidarietà” – scrive il sindaco di Stornarella, Massimo Colia. “Infatti Sindaci e amministratori sono stati sommersi da chiamate di chi chiede di contribuire, alla campagna di aiuto pro Ucraina, nelle forme più disparate. Perché gli aiuti arrivino a destinazione in maniera corretta ed efficace è necessario il coordinamento di numerose attività. Per questo siamo in contatto con organizzazioni governative, associazioni di volontariato e tutte le istituzioni preposte per dare un segno concreto alle popolazioni bisognose”.