Il sistema di raccolta dei rifiuti ad Orta Nova sta subendo diverse variazioni nelle ultime settimane. Quella piΓΉ importante riguarda la rimozione delle campane stradali del vetro, sostituite dai mastelli personali che sono in fase di distribuzione. Altre novitΓ riguardano il centro di stoccaggio di Via Di Pergola.

Infatti alcuni cittadini negli scorsi giorni hanno notato un cartello affisso sui cancelli del punto di raccolta. “Attenzione, puΓ² essere conferito solo materiale differenziato (plastica, vetro, carta, cartone, umido, ingombranti, legno)” – recita questo cartello. Tale disposizione pare sia dettata dalla necessitΓ di incentivare la raccolta differenziata, ma questo va a discapito anche di chi ha la necessitΓ di disfarsi di rifiuti che non ha potuto esporre nel giorno previsto per l’indifferenziata.

Sul tema Γ¨ intervenuta anche l’ex assessore all’ambiente del Comune di Orta Nova, Maria Rosa Attini, che ha affermato quanto segue: “Da lunedΓ¬ 28 febbraio al centro di stoccaggio rifiuti in Via Dipergola entreranno solo i rifiuti indicati sul cartello. Mi chiedo se sia conforme alla normativa sui rifiuti tale disposizione? Mi chiedo anche se sia conforme alla normativa per la tutela della salute pubblica? La risposta Γ¨ assolutamente no” – sottolinea Attini. “Quello che si verificherΓ Γ¨ che passeremo da una importante quantitΓ di rifiuto indifferenziato correttamente depositato in un centro di stoccaggio rifiuti ad intere aree periferiche da bonificare”.