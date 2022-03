I consiglieri comunali d’opposizione, a Carapelle, hanno richiesto la convocazione di un consiglio comunale monotematico per ciò che riguarda il progetto per il dissesto idrogeologico sull’omonimo torrente che tange il Comune dei Reali Siti.

È stata “ravvisata la necessita di verificare in modo puntuale quali siano le iniziative intraprese dalle autorità competenti – si legge nella richiesta di convocazione – anche al fine di acquisire le relative relazioni tecniche aggiuntive dai progettisti che potrebbero modificare in maniera consistente il progetto e per dare inoltre informazione ai proprietari terrieri interessati dall’esproprio”.

Queste le motivazioni allegate alla richiesta dopo che, la settimana scorsa, i rappresentanti dell’ente sono stati ascoltati presso la Regione Puglia per cercare di apportare delle modifiche ad un progetto che però risulta essere già definitivo ed esecutivo. Il terreno dello scontro riguarda i 50 espropri che dovranno verificarsi nell’area del torrente per consentire la costruzione di un muro ad altezza variabile e vasche di contenimento.