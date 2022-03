Avvicendamenti nella Giunta Comunale di Carapelle. Il sindaco Umberto Di Michele ha revocato le deleghe all’assessore Antonietta Cavatasso, dopo che quest’ultima aveva manifestato una posizione di dissenso in merito agli espropri sul torrente Carapelle, nell’ambito del progetto di mitigazione del rischio idrogeologico. Il sindaco, nel rispetto del principio della parità dei sessi, ha affidato le nuove deleghe a Altomare Pelullo (personale, organizzazione spettacoli e rapporti con le associazioni).

Torna a far parte della maggioranza, con un supporto dal consiglio comunale, anche Andrea Agnelli. Il sindaco ha ringraziato sia Pelullo che Agnelli per il loro supporto in questa fase delicata della vita politica del Comune dei Reali Siti. “Sarebbe stato certo più facile cedere a personalismi o restare a guardare a braccia conserte che la comunità fosse affidata alla gestione di un commissario per oltre un anno” – si legge sulla pagina del Comune di Carapelle. Andrea e Mara come tutti noi vogliono il bene di Carapelle e sono consapevoli che questo anno è fondamentale per intercettare le risorse necessarie a porre le basi per la crescita della nostra comunità nei prossimi venti anni e far diventare tangibili i risultati del lungo lavoro svolto in questi quattro anni di amministrazione”.

Nel frattempo prosegue la polemica relativa agli espropri dei terreni nei pressi del Torrente Carapelle. Mercoledì 30 marzo si terrà il Consiglio Comunale convocato dagli esponenti della minoranza e incentrato sulla discussione nel merito del progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico. Nelle scorse ore il sindaco ha parlato di “clima inaccettabile” dopo alcuni disordini verificatisi nei pressi del Municipio. Da una parte ci sono i proprietari terrieri destinatari degli espropri, dall’altra parte la politica intenzionata a procedere verso l’esecuzione di questo progetto.