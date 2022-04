Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha incontrato a Roma la Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna. Tra i temi discussi le progettualità per lo sviluppo infrastrutturale della Capitanata.

Il Presidente Gatta, nell’occasione, ha ringraziato personalmente la Ministra per l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio dauno con l’assegnazione di un primo finanziamento di 50 milioni di euro per la Strada Regionale 1, un investimento importante che darà impulso alla crescita e all’occupazione e che migliorerà anche la vita quotidiana di tante persone con collegamenti più rapidi ed efficaci. La Ministra Carfagna ha assicurato che nei prossimi mesi sarà in Capitanata per proseguire la proficua collaborazione istituzionale.

Contestualmente Gatta ha annunciato, all’esito di altri incontri romani, che la Provincia di Foggia riceverà dal Ministero delle Infrastrutture per la Mobilità sostenibile (MIMS) altri fondi per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale per un totale di 22.069.026,00.