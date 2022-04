Arrivano rassicurazioni sul futuro del Liceo Scientifico Federico II di Stornarella. A riferire le ultime notizie, dal fronte politico, è stato il referente locale di Forza Italia, Valerio de Angelis, dopo un colloquio avuto con il presidente della Provincia di Foggia (ente competente sulle scuole superiori), Nicola Gatta.

“Il Presidente Gatta – afferma De Angelis – ha rappresentato al sottoscritto la volontà di mettere in campo tutte le soluzioni più idonee per salvare la scuola. Questo, dopo un proficuo confronto avvenuto con il prezioso ed efficace intervento del vice-presidente Giuseppe Mangiacotti e della consigliera provinciale di Forza Italia Liliana Rinaldi, non senza ricordare l’autorevole impulso ed interessamento del Consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta“.

Negli scorsi giorni la sezione azzurra locale aveva coinvolto gli alti vertici regionali, attraverso una missiva, per fare presente le poche iscrizioni pervenute alla scuola superiore stornarellese. Da qui la proposta di creare un unico polo liceale dei 5 Reali Siti per evitare che quello di Stornarella possa chiudere. “Noi di Forza Italia-Stornarella, alla fine, ce la mettiamo tutta per tutelare il nostro paese, anche se siamo dei semplici uomini di partito” – conclude De Angelis. “In ogni caso, speriamo che d’ora in avanti non si lasci nulla di intentato rispetto alla nostra straordinaria scuola, Liceo scientifico Federico II, fiore all’occhiello dei Cinque Reali Siti”.