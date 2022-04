Un Rocco Calamita visibilmente emozionato ha tenuto a battesimo la lista “Progetto Comune” che concorrerà alle prossime elezioni a Stornara. Il sindaco uscente, dopo 10 anni a palazzo di città, si fa da parte per lasciare spazio a Roberto Nigro, già Presidente del Consiglio e assessore nelle passate amministrazioni. Presso il centro polifunzionale del Comune dei 5 Reali Siti, nella serata di oggi, è avvenuto il passaggio di consegne (se non altro per ciò che riguarda la leadership politica) verso l’appuntamento elettorale del 12 giugno.

Roberto Nigro, di estrazione socialista e operatore sanitario, incarna la continuità rispetto al progetto del sindaco uscente. A sfidarlo ci sarà l’avvocatessa Lucia Raffaele, la cui lista sarà presentata nei prossimi giorni. Nigro guarda avanti e punta a fare tesoro dell’esperienza di Rocco Calamita. “Sarà difficile fare meglio ma ci proviamo” – afferma a Il Megafono il candidato sindaco. “Con il suo aiuto ci proponiamo per vincere questa campagna elettorale. La nuova lista presenta tanti giovani, mantenendo uno zoccolo duro di amministratori uscenti. Ci chiamiamo ‘progetto comune’ perché vogliamo coinvolgere i cittadini nella stesura del programma e nella prossima esperienza al Comune”.

Il prossimo appuntamento, infatti, sarà quello del 21 aprile. In questa data ci sarà “la giornata delle idee”, con tavoli tematici ai quali prenderanno parte cittadini, associazioni e imprese per scrivere un programma partecipato per la Stornara del futuro. Nel frattempo, l’evento di presentazione della lista è servito a prendere familiarità con i nuovi candidati che saranno della lista di Nigro: Andreano Brigida, Bianchino Francesco, Campagna Giuseppina (detta Pina), Ciarallo Rocco, Fiermonte Valentina, Grandone Alessandro, Gravina Angelo, Iagulli Antonio, Russo Adriana, Sasso Donato, Tricarico Antonietta (detta Antonella), Tripputo Melania.

Il sindaco uscente, invece, ha annunciato di voler ricoprire un ruolo da consulent manager, a supporto di quella che sarà la nuova compagine politica. “Abbiamo avviato tanti progetti in questi anni – spiega Rocco Calamita – dal festival del rap, a Stramurales, fino ad arrivare al gemellaggio con Procida. Roberto Nigro è la persona giusta per far proseguire questi progetti, io metterò la mia esperienza maturata in questi anni a disposizione del paese. In questi anni abbiamo saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo”.

