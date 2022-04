L’immaginario dantesco ha ispirato opere tra le più variegate: storie, libri, quadri, testi teatrali e chi più ne ha più ne metta. Anche i fumetti hanno subito l’influenza di quella che è forse l’opera italiana più diffusa e studiata al mondo. “La Divina Congrega” è una serie creata da Marco Nucci e Giulio Antonio Gualtieri, due degli scrittori di fumetti più apprezzati nel nostro paese. In “Canto 1. La diritta via”, chi si aspetta un rifacimento della Commedia rimarrà deluso: gli sceneggiatori, infatti, creano un Dante senza tempo e viaggiatore del tempo che cerca di mettere insieme personaggi illustri del Rinascimento italiano per combattere l’influenza diabolica nel mondo. L’inferno è pieno e Lucifero vuole invadere il regno dei Vivi. Si creerà una strana congrega con Leonardo, Lorenzo il Magnifico, Otello, la Venere di Botticelli, Cristoforo Colombo e la maga Circe. Un gruppo variegato per un’avventura che travalica i confini della realtà, tra fantasy e storia. Il tratto grafico di Giorgio Spalletta e Matteo Spirito richiama quello di Gustavo Doré senza plagiarlo ma rendendolo adatto alla storia raccontata. Un’avventura che appassionerà i lettori, come nella tradizione Bonelli!

Un buon Montepulciano: vino dalla tradizione antica, apprezzato e bevuto ancora oggi

Mentre limavo i versi della mia commedia il mondo intorno a me scomparve, e mi ritrovai catapultato altrove. In un luogo ancor più celebre del mio celebre poema. L’Inferno! Viaggiai per quel mondo periglioso, dal primo al nono e ultimo girone! E lì, tra la perduta gente, appresi il più pericoloso dei sefreti. Nelle bolge non c’è più spazio per i dannati e Lucifero trama per espandersi sulla terra!

GUALTIERI NUCCI SPALLETTA SPIRITO SEGALA, La Divina Congrega. Canto 1. La diritta via, Sergio Bonelli, Milano 2021.

