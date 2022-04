8 ore fa

🚴🚴🚴 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧 𝗣𝗘𝗥 𝗧𝗨𝗧𝗧𝗜 𝗜 𝗚𝗨𝗦𝗧𝗜 🚴🚴🚴𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗿𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗵𝗶 𝗮𝗺𝗮 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗳𝗶𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗮𝗹𝗹'𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗼, 𝗶𝗻 𝗽𝗶𝗲𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), in collaborazione con il Parco Naturale dell'Ofanto, dell'Amministrazione Comunale di #Cerignola e delle province di BAT e Foggia organizzano delle attività lungo il corso del fiume Ofanto.I partecipanti possono prendere parte ad escursioni in bici e canoa. In modo particolare, il bike trekking partirà dal fiume fino alla "Ripa Alta" della Valle dell'Ofanto, l'ultimo bastione dell'altopiano dauno su cui sorge in località Bellaveduta il lago di Capacciotti. Si parte alle 9:30 dall' Agriturismo Moschella che ha sposato a pieno l'iniziativa. Qui si potrà parcheggiare l'auto ed eventualmente pranzare dopo al costo di €25 (è necessaria la prenotazione al numero 3515583318). Si procede su strade asfaltate superando il borgo di Moschella fino a Montagna Spaccata, arrivando in salita fino alla località Bellaveduta. Si segue il corso della marana di Capacciotti lungo la strada del consorzio di bonifica che risale fino alla sbarramento della diga. Si prosegue fino a Tupporusso su sterrato costeggiando la riva del lago (oppure chi non se la sente può andare direttamente al punto panoramico di Masseria Pavone). Di qui una discesa divertente porta di nuovo verso il fiume ed all'agriturismo Moschella dove intorno a mezzogiorno attende un ristoro meritato dopo 25 km e circa 3 ore di escursione.E' prevista la partenza di un gruppo alla stessa ora da Borgo Libertà (Torre Alemanna), eventualmente anche da Cerignola città (restate in contatto per aggiornamenti). E' possibile noleggiare e-bikes. Per iscriversi al bike tour WhatsApp al 329.3157647 #eventi5rs