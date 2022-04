Sceglie una data simbolo per gli amanti della lettura il nuovo Presidio del Libro di Foggia, RivoltaPagina, per ufficializzare la sua nascita nella Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, che si celebra ogni anno il 23 aprile. Nato dalla sintesi delle esperienze di varie associazioni del territorio che, a diverso titolo, hanno sottoscritto un patto di collaborazione con la Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, il nuovo Presidio è diretto da Alessio Tortorella.

“Il nostro obiettivo è quello di portare i libri nei luoghi inconsueti, frequentati quotidianamente, in modo da coinvolgere anche i non-lettori”, spiega Tortorella, psicologo, fondatore del gruppo Facebook Foggia Legge e Presidente dell’Associazione Parole Contrarie. A questi risultati contribuiranno gli altri soggetti coinvolti nel nuovo Presidio: Angelo Graziano per Aspin – Associazione di Promozione Interculturale Neuroscienze; Tonia Perrone per I semi; Andrea La Porta per I fratelli della Stazione; Annamaria Quirito per Agata; Maurizio Alloggio per iFun; Michele Corcio per Louis Braille – Società Cooperativa Sociale ONLUS, Gina Scarano per Spazio Baol. Fanno parte del neo Presidio anche alcuni membri del Gruppo di lettura Viaggi tra le righe della Biblioteca: Annalisa Molfetta, Stefania Labella, Stefano Starace, Rocchina Ferragonio.



Si comincia sabato 30 aprile 2022, alle ore 16.30, presso il cortile del condominio “La Notte”, in via Benedetto Croce, 85/89. In un clima amichevole e rilassato, i membri del Presidio promuoveranno letture per ogni età, dai bambini agli anziani, tutte legate dallo stessa tema, che sarà proprio il condominio e rapporti con il vicinato, spaziando nei diversi generi narrativi. “D’altra parte già il nome che abbiamo scelto per questo nuovo Presidio – RivoltaPagina – dichiara apertamente la nostra idea di promozione della lettura: un modo nuovo, dinamico, leggero, per portare la lettura anche nei luoghi non convenzionali”, conclude Tortorella.

Selezionati dalle collezioni della Biblioteca, i libri potranno essere presi in prestito al termine di questo primo evento: all’incontro, infatti, saranno presenti anche due bibliotecarie che rilasceranno le Bibliocard, la tessera della Biblioteca, direttamente sul posto. Non si esaurirà in un’unica giornata questa iniziativa: il piacere della lettura, infatti, sarà alimentato anche da un’attività di bookcrossing, che partirà proprio nel condominio. Il Presidio lascerà due cassette decorate – delle piccole Free Library, cioè biblioteche libere – con una dotazione iniziale di circa venti libri, a disposizione degli inquilini, che potranno così trovare anche nuove occasioni di socializzazione e di scambio.

Comunicato Stampa