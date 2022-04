Sono stati svelati i primi ospiti che prenderanno parte al Festival del Pensiero 2022 di Stornarella. Il grande evento di approfondimento culturale, organizzato dall’Associazione “AttivaMente”, torna dopo due anni di stop causato dalla pandemia con tante sorprese e tanti nomi altisonanti. Infatti, nelle serate del 28 e 29 maggio sul palco di Piazza Umberto I si avvicenderanno Alessandro Di Battista, Dario Fabbri, Davide Giacalone, Fulvio Valbusa, Stefano Fassina e molti altri relatori di spessore.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Stornarella-Ordona, proseguirà per altre due giornate di dibattito ed eventi il 25 e il 26 giugno. Il tema scelto per la quarta edizione del festival sarà “Rivoluzione”. Infatti – così come spiega a Il Megafono Celestino Dicorato di AttivaMente – “questo concetto sarà il fil rouge di tutto l’evento che cambia e si apre ad un nuovo format e a nuovi spazi aperti. L’idea – continua l’organizzatore – è quella di portare una ‘rivoluzione’ nelle idee dopo due anni che siamo rimasti fermi per cause di forza maggiore”.

Sarà, dunque, un festival totalmente nuovo e più coinvolgente. Il programma è ancora da stilare nei dettagli ma, visti i nomi confermati, si può evincere una certa attenzione ai temi politici, come ad esempio l’eterno contrasto tra la sinistra e la destra, fino ad arrivare ai fatti di stretta attualità che riguardano le problematiche geopolitiche. Ci sarà spazio anche per parlare di sport e di cultura a 360° con le scuole che saranno protagoniste di lavori e opere sul tema portante dell’evento.

Tra le iniziative collaterali al festival vi è anche quella del bibliobus itinerante. Infatti, in questi giorni, gli organizzatori stanno cercando di sistemare un vecchio autobus del trasporto scolastico locale per adibirlo a biblioteca in movimento. Dall’associazione hanno lanciato una raccolta fondi da destinare a questo progetto. Il mezzo ospiterà i libri delle varie presentazioni che si terranno sul palco, ma sarà anche una sorta di salottino mobile. Queste e molte altre le sorprese in vista del programma definitivo.