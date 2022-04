Nell’ottica di far scoprire le grandi potenzialità turistiche della Valle dell’Ofanto è stata organizzata, per il prossimo 24 aprile, una bella giornata dedicata alle famiglie e agli amanti dell’attività fisica all’aperto. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), in collaborazione con il Parco Naturale dell’Ofanto, con l’Amministrazione Comunale di Cerignola e le province della BAT e di Foggia, dopo aver presentato l’iniziativa a Palazzo di Città, ha lanciato un ricco programma per la giornata di domenica, con l’obiettivo di valorizzare quest’area che riserva grandi sorprese dal punto di vista paesaggistico e naturalistico.

IL PROGRAMMA. I partecipanti potranno prendere parte ad escursioni in bici e canoa. In modo particolare, il bike trekking (promosso dalla FIAB) partirà dal fiume fino alla “Ripa Alta” della Valle dell’Ofanto, l’ultimo bastione nei pressi del lago di Capacciotti. Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 9 presso l’ Agriturismo Moschella che ha sposato a pieno questa iniziativa, mettendo a disposizione gli spazi della struttura ricettiva. Qui si potrà parcheggiare l’auto ed eventualmente pranzare al termine del giro (ore 13.30) in bici al costo di €25 (è necessaria la prenotazione al numero 351 5583318). Per tutti i partecipanti è prevista comunque una degustazione in masseria per le ore 13, al termine dell’escursione in bicicletta.

IL PERCORSO. Con la possibilità di noleggiare una bicicletta (o un’e-bike) – o in alternativa di utilizzare una propria – si procederà su strade asfaltate superando il borgo di Moschella fino a Montagna Spaccata, arrivando in salita fino alla località Bellaveduta. Si seguirà il corso della marana di Capacciotti lungo la strada del consorzio di bonifica che risale fino alla sbarramento della diga. Il giro in bici giungerà fino a Tupporusso su sterrato costeggiando la riva del lago (oppure chi non se la sente può andare direttamente al punto panoramico di Masseria Pavone). Di qui una discesa divertente porta di nuovo verso il fiume ed all’agriturismo Moschella dove intorno a mezzogiorno è previsto un ristoro meritato dopo 25 km e circa 3 ore di escursione.

IL POMERIGGIO. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, sarà possibile prendere parte a delle escursioni in canoa lungo il corso dell’Ofanto. Questa suggestiva attività sarà offerta dal gruppo dei canoisti di CanoAufidus e per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 351 5583318. Per quanto riguarda l’escursione in bike trekking della mattina, per agevolare i partecipanti, è prevista la partenza di un gruppo sempre alle ore 9 da Borgo Libertà (Torre Alemanna). Per iscriversi al bike tour si possono contattare gli organizzatori anche su WhatsApp al 329.315764. Questo sarà soltanto il primo di una serie di eventi volti a far scoprire le peculiarità di quest’area naturalistica a cavallo tra le province di Foggia e Bat.

