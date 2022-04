A Roseto Valfortore una bella iniziativa per fare memoria e conservare l’identità dei luoghi. Il Comune dei Monti Dauni sta installando dei cartelli con delle foto storiche per le vie del borgo che mostrano un confronto tra il passato e il presente. Gli scatti, messi a disposizione dei cittadini, sono stati posizionati proprio nei luoghi raffigurati in foto.

“Con l’intento di recuperare la memoria storica, nell’ambito di un progetto storico-culturale che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso e sta portando avanti, è partita oggi l’installazione di apposite foto lungo i punti nevralgici del paese per ricordare al cittadino e mostrare al turista in visita, la trasformazione del nostro borgo avvenuta negli anni” – fanno sapere dall’amministrazione comunale.

Da Comune hanno anche lanciato un appello ai cittadini affinché chi abbia delle foto storiche le metta a disposizione di questo progetto. “Si invita chiunque abbia foto d’epoca delle strade di Roseto (per intenderci prima della ristrutturazione delle vie, del rifacimento stradale) di comunicarlo al comune stesso in modo da permettere di realizzarne una copia e ampliare tale progetto”.