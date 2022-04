3 ore fa

🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 20/04/2022Sono 8.887 i nuovi casi Covid rilevati in Puglia, a fronte di 40.812 test giornalieri. Il tasso di positività, nel bollettino di mercoledì 20 aprile, si attesta al 21,77 % (in risalita rispetto a una settimana fa, quando era del 16,08%, con 3.902 casi e 24.264 test). Segnalati oggi anche altri 20 decessi.I nuovi casi sono 3.092 in provincia di Bari, 510 nella Bat, 1039 in provincia di Brindisi, 1089 nel Foggiano, 1681 in provincia di Lecce, 1456 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 91, 29 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.Le persone attualmente positive scendono a 101.417 (253 in meno rispetto a ieri), i guariti diventano 874.932 (+ 9120). In discesa il numero dei ricoveri, oggi complessivamente 626 (-16 rispetto a ieri), di cui 587 in area non critica (-20) e 39 (+4) in terapia intensiva.