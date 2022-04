Un terremoto è stato avvertito distintamente in provincia di Foggia. Erano le ore 23.09 quando la terra ha tremato anche in Puglia. La scossa è stata avvertita da Cerignola, ai Cinque Reali Siti, fino a Foggia dove alcune persone sono scese in strada. Stando alle prime informazioni sembrerebbe che l’epicentro sia stato in Bosnia Erzegovina, con un sisma molto forte di magnitudo 6, sviluppatosi a 10 km di profondità.