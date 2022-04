Questa mattina, nella villa comunale di Stornarella, si è tenuta l’inaugurazione del parco giochi con giostre inclusive che permetteranno anche ai bambini con disabilità di divertirsi all’aria aperta. È stata una bella mattinata che ha previsto anche alcuni momenti dal forte contenuto emotivo. Il nuovo parco giochi, infatti, è stato dedicato alla memoria di Irene Pelullo, una ragazza diversamente abile di Stornarella nata a luglio del 1985 e morta a gennaio del 1990. I suoi genitori dopo la morte della figlia diedero il consenso per la donazione degli organi. A questo grande esempio di altruismo sono dedicati i nuovi giochi che saranno messi a disposizione della collettività.

“Il momento più emozionante della mattina – spiegano dall’amministrazione comunale di Stornarella – è stato sicuramente quello dell’intitolazione del parco giochi inclusivo alla nostra piccola concittadina Irene Pelullo, la quale ha permesso ad altre persone di salvarsi e continuare a vivere, grazie alla grande dimostrazione d’amore e di generosità dei suoi genitori, Antonio e Tiziana, nonostante l’incommensurabile dolore provato per la perdita della loro amata figlioletta. Stornarella ora può vantare un ampio spazio dedicato al benessere dei più piccoli e delle famiglie”.

Il nuovo parco giochi è stato costruito utilizzando le risorse del fondo ministeriale per le infrastrutture sociali e attraverso la partecipazione ad un bando regionale del 2019. L’aggiudicazione di tale finanziamento, resa possibile anche grazie alla collaborazione con l’Associazione “Le ali del sorriso”, ha favorito l’acquisto di numerosi giochi inclusivi fortemente voluti per rispondere alle esigenze di bambini e bambine diversamente abili e per assicurare a tutti e tutte uguale accesso alle attività ludico-ricreative, eliminando ogni possibile barriera. “Ciascuno di noi – concludono dalla maggioranza del sindaco Massimo Colia – ne abbia la massima cura, perché tutto ciò che è pubblico è cosa e casa di tutti!”. Nella stessa area, a breve, sarà costruito un nuovo campo da calcetto.