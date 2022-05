A Candela è stato inaugurato il nuovo campo sportivo che, dopo i lavori di riqualificazione, può finalmente tornare ad essere un vero e proprio punto di riferimento per lo sport locale, all’interno della cittadella dello sport. Il sindaco Nicola Gatta ha tagliato il nastro, nella serata di sabato 30 aprile, di una struttura che ospiterà le partite casalinghe delle squadre di calcio di Candela. Il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione anche per l’intitolazione a Mario Mitola, consigliere comunale prematuramente scomparso a causa del Covid.

“Una serata di emozioni durante la quale abbiamo riconsegnato alla comunità candelese un campo sportivo tutto nuovo, dopo i lavori che hanno interessato il manto erboso e l’impianto di illuminazione che permetterà di effettuare le partite in notturna. Un intervento reso possibile grazie ad un finanziamento agevolato del Credito Sportivo per un importo di circa 410.000 euro, che ha permesso di elevare gli standard di questo impianto calcistico” – afferma Nicola Gatta.

“Da oggi – continua il sindaco – i nostri ragazzi e i calciatori delle società sportive ‘V. Maroso’ e ‘Civilis Candela’ potranno tornare ad allenarsi e a giocare le partite in casa, qui a Candela, in una struttura che ha ottenuto l’omologazione del terreno di calcio dal Coni e l’autorizzazione dalla Figc Lega Nazionale Dilettanti per lo svolgimento delle partite di campionato. Ringrazio il dott. Vito Tisci, Presidente della FIGC Piglia, il calciatore Pietro Maiellaro, per aver presenziato l’inaugurazione del campo sportivo porterà il nome di un uomo che è stato per tanti anni consigliere comunale, ma soprattutto un concittadino apprezzato da tutti, un marito e padre amorevole, un amico: Mario Mitola. Non vedo l’ora di poter assistere ad una partita in questo bellissimo campo”.