Nelle giornate di festa del 25 aprile e 1° maggio l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia ha effettuato dei controlli in alcune strutture ricettive di Capitanata. In particolare, gli ispettori hanno controllato la regolarità di agriturismi e ristoranti.

Conseguentemente agli accessi ispettivi eseguiti dai Militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro in quattro aziende, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale, secondo normativa vigente, nei confronti di un Agriturismo a Cerignola e un Ristorante a San Giovanni Rotondo.

In virtù delle irregolarità rilevate sono state comminate delle sanzioni amministrative ai titolari delle aziende controllate. Gli accessi ispettivi, in modo particolare, sono stati eseguiti nelle giornate del 23, 25 aprile e 1° maggio 2022, così come comunicato dall’Ispettorato di Foggia.