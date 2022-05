Da venerdì 20 a domenica 22 maggio 2022, in Villa Comunale a Foggia, prima tappa di “CibòFest”, l’innovativa manifestazione regionale enogastronomica itinerante di cibo di strada di alta qualità. Sarà Foggia, ad accogliere la tappa di apertura della I Edizione di “CibòFest”, l’importante manifestazione regionale di street-food in Puglia, organizzata all’insegna di tutti i cibi migliori di strada, dalla Pro Loco Città di Foggia “Maria Carla Orsi” con il patrocinio gratuito del Comune di Foggia ed in collaborazione con l’Ente Regionale Proloco Puglia ETS ed AMIP.

Si svolgerà nella Villa Comunale “Karol Wojtyla” di Foggia venerdì 20 maggio, sabato 21 e domenica 22 aprile 2022. “CibòFest”, l’evento itinerante di cibo da strada di alta qualità, porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale e nazionale. Sono previste diverse tappe in tutta la Puglia. Prossima fermata a Mattinata, sul Gargano, il 4 e 5 Giugno 2022. In questa prima tappa ci saranno tante cucine diverse con le seguenti specialità: gli arrosticini abruzzesi la brace, i carciofi alla giudia, Puccia pontina, specialità messicane, il Black Angus, la paella, la pinsa romana, l’hamburger artigianale, la carne chianina, la carne di cinghiale, le bombette e il panzerotto pugliese, la pizza, un banco con porchetta di Ariccia, fritti di mare, i birrifici artigianali e i dolci regionali e nazionali.

Tanti punti di degustazione itineranti, pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina e la bellezza dei trucks e degli Ape car specializzati. Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine per ogni tappa di questa importante manifestazione gastronomica regionale promossa dall’Ente Proloco Puglia ETS. Un appuntamento culinario di grande originalità per Foggia, non tralasciando mai l’attenzione alle realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. Lo street food di alta qualità sarà affiancato da una serie di eventi organizzati dalla Pro Loco di Foggia per allietare la partecipazione del pubblico: sbandieratori, gonfiabili e attrazioni varie e visite guidate per le vie della città con guide turistiche abilitate della Regione Puglia, Franca Palese. Non mancherà la preziosa collaborazione delle Associazioni territoriali, in particolar modo della Protezione Civile “G. Marconi” e della Croce Rossa Italiana di Foggia. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Comunicato Stampa