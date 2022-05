Fervono i preparativi per una grande stagione estiva presso l’agriturismo Moschella. Infatti, la masseria storica collocata all’interno dell’ incontaminata valle dell’ofanto ha appena pubblicato il calendario degli eventi che vanno da giugno a settembre 2022.

Tra i primi appuntamenti da non perdere vi è quello del prossimo 4 giugno, con Claudio Prima che terrà un concerto proprio nella suggestiva cornice della struttura ricettiva. Claudio Prima è un musicista che si è distinto su scala internazionale per le sue “indagini” sulla musica di confine, un percorso che l’ha portato ad esibirsi sui più grandi palcoscenici del panorama folk e tradizionale. Nel 2008 è ideatore e promotore del progetto “Rotta per Otranto” – 15 musicisti, un veliero e 400 miglia in adriatico, esperimento di viaggio e ricerca delle musiche d’Adriatico che diventa un film documentario e un cd dal titolo Maremoto. Nel 2009 scrive le musiche per lo spettacolo teatrale “La grande cena” con Ettore Bassi diretto da Camilla Cuparo. Prosegue la sua attività con un intenso tour di concerti esibendosi in USA e in Europa.

Questo grande appuntamento musicale sarà inserito in un evento da non perdere durante il quale sarà possibile godere a pieno della grande ospitalità di Moschella. Dopo il concerto, infatti, si potrà cenare in struttura con i prodotti tipici selezionati dall’ agriturismo (costo adulti €30, costi bambini €20). Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 3515583318.

Articolo Pubbli-redazionale