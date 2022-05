Francesco non ce l’ha fatta. Il 21enne rimasto gravemente ferito nell’esplosione della sua abitazione avvenuta a Carapelle, per una fuga di gas, lo scorso 13 maggio, è deceduto presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Nonostante il grande sforzo della struttura sanitaria le ustioni riportate sono state troppo gravi per sperare di recuperare.

A dare la notizia è stato il sindaco di Carapelle, Umberto Di Michele, attraverso i canali ufficiali del Comune. “Siamo molto tristi oggi – afferma il sindaco – ci hanno appena comunicato una notizia che non avremmo mai voluto dare. Francesco purtroppo non ce l’ha fatta”.

Gli amministratori, così come hanno fatto le parrocchie e le associazioni locali, hanno invitato la comunità a racogliersi nel silenzio e nella preghiera. Mentre proseguono le indagini per capire cosa sia accaduto in Via Matteotti quella sera (incidente o atto volontario?) si continua ad indagare sulla vita di Francesco, su cui da tempo aleggiava l’ombra delle vessazioni da parte di alcuni coetanei. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino.