La Dea Bendata bacia la Puglia. Il concorso del Lotto del 26 maggio 2022 ha portato una grande vittoria nella città di Stornara. Infatti, un fortunato giocatore stornarese ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna (6-17-47-77) con opzione LottoPiù sulla ruota Nazionale. In virtù di questo risultato si è aggiudicato la somma di € 216.600, dopo averne puntati soltanto quattro.

Lo conferma il sito specializzato in scommesse e giochi, Agipronews. La vincita di Stornara si inserisce al quinto posto nella top 10 delle vincite del Lotto del 2022, a pari merito con i due premi assegnati a Milano e quelli di Napoli, di Afragola (in provincia di Napoli) e di Venaria Reale, in provincia di Torino.